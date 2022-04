Franck ARNAL

Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne

Praticien et Maître Praticien (en cours) PNL

Coach PNL

Formateur PNL



Je suis passionné depuis de nombreuses années sur le comportement de l'être humain dans le milieu professionnel, familial et sportif. Ce qui m'anime le plus : aider son prochain à se sentir mieux. En effet, depuis mon plus jeune âge, savoir transmettre, savoir partager, savoir donner et aider avec empathie sont des valeurs naturelles à mes yeux. Mon parcours, mon expérience dans le monde de l'entreprise, 25 ans dans le secteur administratif et financier et dans le monde sportif, ainsi que mes échanges dans la vie de tous les jours m'ont permis de constater que nous négligeons tous trop souvent notre propre bien-être, nous développons trop facilement des angoisses, du mauvais stress, des addictions et bien d'autres problèmes encore...



J'ai décidé de me consacrer à l'accompagnement des personnes en tant que Coach de vie, hypno-praticien et préparateur mental à votre réussite, à votre évolution ou à votre adaptation. Ainsi, avec les techniques dîtes de thérapies brèves, vous aurez un accès rapide au plein potentiel de ressources qui se cache au coeur de chacun de vous. C'est ouvrir la porte des possibles, c'est découvrir la force de son inconscient, et accéder à un monde de capacités et de connaissances de soi.



Mes compétences :

Coach de Vie

Coaching sportif

Coaching individuel

