Franck Assong-Nzé, je suis agée de 32 ans, j'ai démarré dans le monde professionnel à l'âge de 24 ans à Pièces Equip'Auto où j'ai accumulé de l'expérience aux côtés de Messieurs Marc GAVINO et Rodolphe GUEIT qui ont parachevé ma formation.

Je suis titulaire d'un BTS en Transit Douanes et Action Commerciale.Aujourd'hui je continu mon apprentissage -car nous apprenons tous les jours- au sein de la société COTEGA MATFORCE que j'ai rejoins en Octobre 2008.

J'adore le sport e particulier le Football que je pratiques régulièrement, j'aime le Cinéma, la Lecture bien sûr et par desus tout ma famille.



