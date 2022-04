Franck AUGRY

Cadre possédant une grande expérience en vente de produits industriels, adepte de l'évaluation permanente des besoins des clients, capable d'exploiter son expérience pour améliorer la productivité et l'efficacité organisationnelle en dirigeant et en gérant de manière efficiente les équipes commerciales, techniques et administration des ventes.

Je suis à l'aise aussi bien btob qu'en btoc

A l'écoute du marché : poste de Directeur Général ou de Directeur Commercial.



Mes compétences :

Référencement / Prescription

Marketing

Vente

Export

Commerce international

Industrie

Management

Management commercial

budgets

Bulletins

Aluminium

Activity Based Costing