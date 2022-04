Franck AUZANNEAU

Nos Dernières réalisations ? Cherchez "goomeo" sur votre store d'application (Apple, Android ou WIndows Phone).





Demandez votre accès démo à notre plateforme et créez simplement l'application de votre événement sur iPhone, iPad, Android et Windows Phone en une seule fois !



Aujourd’hui les participants d’un événement sont pour la plupart équipés d’un Smartphone. Sur le plan professionnel, ils s’en servent quotidiennement pour échanger et trouver de l’information simplement et rapidement.



Un événement, de par sa durée très courte, nécessite une optimisation constante de la communication afin d’offrir aux participants une rencontre efficace et conviviale.



Sur un marché très concurrentiel, votre événement doit être « le premier » de sa catégorie, et pour parfaire cette image, une application mobile professionnelle devient aujourd’hui incontournable !



Goomeo (http://www.goomeo.com ) a été créé par des experts des trois domaines concernés : l’événementiel, la mobilité et le web.



Goomeo est un service web qui vous permet de créer simplement et rapidement une application mobile dédiée à votre événement. Nous avons intégré toutes les fonctionnalités nécessaires à la réussite de votre application. Il vous suffit de vous laisser guider !



Goomeo est une solution professionnelle orientée « métier ». Nous nous engageons à vous fournir un service irréprochable, que ce soit pour vous, vos exposants ou vos visiteurs. Nous sommes avant tout une équipe : souple, réactive et toujours à votre écoute.



Goomeo est aujourd'hui la référence du secteur et est plébiscitée par des acteurs tel que Reed Expositions.



Sylvie Gaudy, Directrice de la Division Franchise & Fashion Jewellery -Reed Expositions France - témoigne:



"Goomeo a apporté au salon Franchise Expo Paris une plate-forme simple et très complète de mise en avant de notre évènement.



La disponibilité et la réactivité de l’équipe Goomeo, le back office très convivial et la gestion en live du contenu ont permis d’offrir, en très peu de temps à nos clients, un outil véritablement efficace.



Plus de 2000 personnes ont téléchargé l’application, succès qui témoigne que plus qu’un simple gadget, l’application a permis d’améliorer le confort de visite de nos clients."



Aujourd'hui Goomeo a générée plus d'une quinzaine d'applications mobile événementielles et que dire des rencontres !



Rejoignez-nous !



