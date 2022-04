Franck BALESTE

------------------------------------------------------------------

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

A ce jour: DIRECTEUR D'AGENCE LR

BOUWFONDS MARIGNAN - Montpellier





Avril 2012 - Déc 2012: DIRECTEUR DE PROGRAMMES

EIFFAGE IMMOBILIER - Montpellier





Sept 2010 - Avril 2012: RESPONSABLE IMMOBILIER

EIFFAGE IMMOBILIER - Montpellier



-Responsable du Développement foncier et du montage des opérations sur le Languedoc et le Roussillon

-Encadrement de 2 Responsables de Programmes





sept 2007- sept 2010: RESPONSABLE DE PROGRAMMES

EIFFAGE IMMOBILIER - Montpellier





janv 2006 - Sept 2007: RESPONSABLE DE PROGRAMMES

EIFFAGE IMMOBILIER - Marseille/Toulon





2005 - Responsable de Programme logement

BOUYGUES IMMOBILIER - Paris





2001-2004:Conducteur de travaux et ingénieur d'affaires dans respectivement les sociétés:

BEC CONSTRUCTION - BTP - Montpellier -(Tertiaire)

GSE - Contractant géneral - ROYAUME UNI - (entreprôt-logistique)



Mes compétences :

Management d'équipe