Salut à tous, je suis Ivoirien ,je suis actuellement en formation en Génie Mécanique et Productique, à l'institut national polytechnique Félix Houphouët Boigny (INP-HB Yamoussoukro).je suis en fin de cycle court, et c'est dans un soucis d'obtenir un stage en vue de valider mon diplôme que je me présente à vous. Merci



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad,Automatisme,maintenance,mecanique des flui