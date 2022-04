Franck BALOGE

Dans le cadre de l’implantation et du développement de mon entreprise en Poitou Charentes, région Centre et Vendée, je suis en recherche de personnes sympas, dynamiques, motivées et ayant des compétences relationnelles et managériales.



Il est possible au travers de notre concept d'entreprise de générer à temps partiel des revenus de l'ordre de 2000 à 3000 euros mensuels en 6 à 12 mois de développement et de se créer des revenus hors exploitation de l'ordre de 50 000 à 120 000 euros annuels en 2 à 5 ans.



Le développement et la croissance de notre entreprise s'appuient sur des tendances extrêmement fortes du marché, notamment le développement du commerce sur Internet.



Notre concept est proposé clé en main, sans apport de capitaux.



Êtes vous aujourd'hui dans un moment de votre vie ou vous seriez prêt à examiner une possibilité de diversifier vos activités professionnelles pour vous créer une autre source de revenus?



Pour en savoir plus sur le sujet , je vous propose ,sans engagement, que l'on se rencontre.







Mes compétences :

Vente directe

Marketing relationnel

VDI

Sérieux et engagé

Conseiller bien-être, beauté, santé au naturel

Développement personnel

Services

DEVELOPPEMENT RESEAU D'ENTREPRISES

Internet

Relationnel

Esprit d'équipe

Organisation

Adaptabilité

Rigueur

Créativité

Coaching

MARKETING RESEAUX

MLM

Réseau

CONSEIL

Vente à domicile

Recrutement

Travail en équipe