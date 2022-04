Franck BANI

Bonjour,



Je suis actuellement en recherche Active d'emploi similaire au mien, en tant que SUPERVISEUR SECURITE, correspondant au Rome 1 : K2502 ou REGISSEUR de propriété privée.

J'ai effectué l'intégralité de ma carrière professionnelle dans la sécurité ( 22 ans déjà ! ), au départ sur des fonctions commerciales dans les dispositifs électroniques de sécurité et Télésurveillance, puis me suis orienté vers le gardiennage et la protection des biens et des personnes, en tant que Cadre, puis la coordination et la Supervision de la Sécurité dans les Casinos de Jeux jusqu’à présent.



Je suis donc à l'écoute de toute proposition sérieuse sur PACA.



FB



Mes compétences :

Sst

Ressources humaines

Recrutement

PSC 1

AFPS

Sécurité

Vidéosurveillance

Informatique bureautique

Sécurité Incendie

Surveillance risque

Surveillance humaine

Gestions des risques

Gestion des conflits

Audit

Consultant

Alarme intrusion et domotique

Controle d'accès

Bureau d'études techniques Sureté

ERP

Negociations