Franck BANSART

Nateva Communication est une agence de conseil en communication éditoriale pour les collectivités locales, le monde de l'habitat (oph, esh, coop hlm) et les entreprises





Nateva Communication, l’agence qui donne du sens.



Avec Nateva à vos côtés, donnez du sens à vos messages et ajoutez du sens à vos réalisations, celui de l’éco-responsabilité.



Elle conçoit son métier avec une éthique où la performance allie l’efficacité économique, la responsabilité sociale et le respect de l’environnement.



Agence de communication à taille humaine, Nateva se caractérise aussi par sa capacité d'adaptation et sa réactivité.



C’est naturellement dans un esprit de transparence, cordialité et respect mutuel que nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos projets

Communication externe ou interne, l’agence est en mesure de réaliser des supports de communication.

Spécialisations : collectivites locales, marches publics, developpement durable, habitat,mutuelle, entreprise non profit



Mes compétences :

Collectivités locales

Conseil en communication

Gestion de projet

Conseil