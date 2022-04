Franck BARA

Je suis une personne qui s'est s'adapter à de nouveaux environnements et j'aime apprendre de nouvelles techniques de travail.



Après mes deux expériences effectués au sein de deux banques, jai pu découvrir les méthodes de travail différentes au niveau du temps de production.Le délai était plus court et il y avait des dates à respecter, c'est un bon challenge.



je suis à l'écoute des personnes qui m'entourent et je me renseigne sur les nouveautés pour améliorer ma qualité de travail.



Grâce à ma derniere entreprise, jai pû découvrir un projet qui se nomme ACE et qui consistait à mettreen place des procédures pour améliorer la qualité de notre travail pour gagner du temps et le faire plus rapidement avec une qualité supérieure.



Mes compétences :

Back Office

Banque

Comptabilité