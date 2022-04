Franck BARATAUD

Dans les eaux de l’Amazone vit un poisson étonnant qu’on appelle l’Anableps.

Il possède 4 yeux qu’il utilise de manière simultanée:

une paire pour observer le fond de la rivière,

et une paire pour guetter au-dessus de la surface.



C’est un poisson qui a rarement faim.



A la demande de plusieurs de mes anciens clients, et l’anableps n’ayant pas pensé à déposer le concept, je réserve désormais mon temps à

L'ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DES DIRIGEANTS,

de façon à leur garantir à eux aussi

UN SECOND ANGLE DE VISION sur leur environnement décisionnel.



Mes compétences :

Alcool

Communication

Communication Opérationnelle

Distribution

Distribution spécialisée

Evénementiel

Sport

Marketing

B2C