Franck BARATIER

Dans le cadre des fusions de PFA, Allianz France, AGF: Élaboration des stratégies successives de l’activité ‘documents’: cible, trajectoire, accompagnement vers la cible



Évolution, rationalisation des fonctions documentaires / Fusion des architectures documentaires / Réorganisation des services de développement des documents avec mise en synergie des métiers (obtention de 50% de gain de productivité sur le développement documentaire) / Plan de progrès des processus et de l’organisation de la chaine documentaire / Externalisation ou fusion des centre de production éditique / Mise en place de comptabilité analytique sur les métiers du document pour 1 vrai contrôle de gestion de bout en bout.



Élaboration d’un plan stratégique documentaire sous le mandat de la Direction Générale dans un objectif de réduction de coût, d’amélioration de l’image et de gestion du client



Avec la direction du marketing, recadrage des notions de fidélisation et de conquête, création d’une gestion de la connaissance des communications client / Pour la direction de la communication, mise en place de contrat de services et de processus garantissant la charte graphique et l’identité visuelle / Pour la direction commerciale, mise en place d'outil de mailing sur les canaux courtiers et agents, mise en place de la traçabilité des courriers, gestion de l'adresse client, mise en place d'outil de surveillance des tableaux de bord (agent, inspecteur, inspecteur régional) / Pour la DG, mise en place d’un plan de mesure annuelle de la performance (budget, productivité) et de l’efficacité vis-à-vis des métiers.



Elaboration d’un plan de progrès pour la réduction des coûts de prestations documentaires



Audit des factures sur une année comptable / Mise en comparaison avec le marché / Accompagnement à la mise en œuvre d'une stratégie et de processus achats / Définition de cahiers des charges pour appel d'offre / Mise en concurrence des fournisseurs de prestations / Mise en place de contrats de service avec les sous-traitants / Proposition d'internalisation ou d'externalisation en fonction de la capacité à gérer à un niveau industriel./Déménagement du site de production



Mise en place du courrier industriel et d’usines à produire pour les directions de la logistique i-BP et d’Apria RSA



Rationalisation des productions / Fusion et harmonisation des matériels / Définition du cahier des charges pour le passage au courriel industriel TemPost G2 G4 / Déménagement, construction, fusion, éclatement de sites éditiques selon les structures.



Mes compétences :

Éditique

Ingénierie documentaire

Crm

Gestion de la connaissance

Archivage

Intelligence artificielle