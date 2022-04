Franck BARTHELEMY

Projeteur CAO, 28 ans d’expérience.

Depuis février 2013, Projeteur designer CAO Catia V5 Enovia pour Assystem Cannes, domaine Offshore, Spatial, satellites scientifique et télécommunication.

2009- > 2013, Activité dans l’industrie Offshore, swivel-stacks, bouées, chain connector, Catia V5 & Autocad.

2004- > 2009 spécialisé dans l’industrie spatiale et aéronautique, conception d’outillages d’intégration. 2003- > 2004 Aménagement de satellite avec une équipe de 4 personnes.

1999- > 2002 Expérience en modélisation 3D surfacique d’aubages de compresseur basse pression de moteur à réaction civil. Conception de structures de satellite, intégration d’antennes, réflecteur, réservoirs de carburants, charge utile. Utilisation du logiciel CATIA V3 V4 V5.

1995- > 1999 industrie spatiale et aéronautique, conception d’outillages d’intégration, structure satellite

1988- > 1995 conception et suivi de fabrication de machines spéciales, robots de production et produits industriels.