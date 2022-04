Franck BAUDUIN

Passionnė par le monde automobile, j'en ai fai mon mėtier depuis 12 ans. Actuellement conseiller commercial service depuis 5 ans chez SIAN PEUGEOT, mes prėcėdentes expėriences professionnelles m'ont permises de dėvelopper mes compėtences et de renforcer mon intėrêt pour ce mėtier et la satisfaction client.



Dynamique, organisė et dotė d'un bon relationnel, je suis à la recherche de nouveaux dėfis et prêt à apporter mes compėtences dans une nouvelle entreprise.



Je souhaite poursuivre mon ėvolution vers un poste de responsable ou d'encadrement dans le but premier de dėvelopper mes compėtences, d'ėlargir mon champ d'activitės et d'apporter mes connaissances.



Mon ambition et mon expėrience sont des atouts majeures.



Mes compétences :

relation client

gestion des clients sensibles

commerce

management

Ponctuel