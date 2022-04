Franck BEAUCHET

Satisfaction clientèle, gout du challenge sont des qualités que je souhaite mettre à votre disposition et au sein de vos équipes.

Au cours de mes expériences, j'ai pu développer des compétences sur les marchés B to B et GMS, dans la négociation auprès des grands comptes nationaux et prescripteurs locaux, management d'une force de vente et la gestion d'un centre de profit.

En outre, ces différentes expériences m'ont conféré une grande adaptabilité. Ce serait donc avec plaisir que je ferais la démarche de m'intégrer à votre équipe et de mettre mon savoir-faire pour votre entreprise.

N'hésitez pas à me contacter!!!



Mes compétences :

Management d'une force de vente

Gestion budgétaire

Négociation contrats

Microsoft Office

Conseil