Franck BELBEOCH

Management de projets

 Analyser le besoin, la faisabilité, Make or Buy

 Rédiger un cahier des charges et de recettes

 Organiser et affecter les missions

 Planifier et animer les réunions et rendre compte

 organiser et valider les recettes

 Chiffrer le coût du projet

 Former et accompagner les utilisateurs

 Organiser une migration

 Organiser l’implémentation d’une solution décisionnelle

Management / Communication

 Ecouter, comprendre et traduire les choix stratégiques

 Elaborer des indicateurs de performance, analyser et communiquer les résultats à la direction (activité, contrôle permanent, stratégique)

 Contrôler la qualité du S.I et des indicateurs

 Constituer une équipe

 Diriger une équipe (3 à 10 personnes)

 Faire preuve de pédagogie, convaincre

Commercial

 Rechercher clients, fournisseurs, sous-traitants

 Assurer le suivi de la relation commerciale

 Assurer veille commerciale, juridique, réglementaire et technique

 Obtenir habilitation auprès de grands groupes ou autorités de tutelles

 Analyser un contrat

 Répondre à un appel d’offre

Technique

 S.A.S

 Business Object, Cognos

 Oracle et DB2, data mining

 Produits NATSYSTEM

 Utiliser méthode AGILE,ITIL, PERT, GANTT, UML, Merise, gestion de projets transversaux, méthodes de migration

 Mettre en place procédures et formations



Mes compétences :

Diagnostic stratégique

DSI

Statistiques

Informatique

Finance

Reporting

Comptabilité

Contrôle de gestion

Paie

SAS

Marketing stratégique

Direction des systèmes d'information

SAP