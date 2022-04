Franck Benhamouda

Bonjour,

Ingénieur spécialisé en microprocesseur et logiciel embarqué, depuis 2000 j’exerce à des postes de direction technique. Passionné par les développements high-tech, j’ai développé des méthodes de travail permettant d’optimiser les temps de développements et d’améliorer le travail d’équipe. En effet, un travail d’équipe efficace permet à chacun de s’exprimer et d’obtenir un consensus. Ainsi l’équipe travaille plus efficacement en comprenant les objectifs et les choix. Au management j’allie le travail de terrain qui me permet de mieux gérer les projets et comprendre l’équipe.

Bien sûr tout cela dans un contexte de gestion de projet type LEANPD (actuellement) ou autre avec gestion des étapes: idée, faisabilité, prototype, test validation et production. Sans oublier le versioning et la documentation qui sont deux éléments clef pour mener à bien un projet et surtout pour partager et parfaitement comprendre le comment on développe et les objectifs à atteindre. Au sein de Alpha-Mos je viens de finaliser la mise en place d’un process Agile simplifié s’appuyant sur JIRA. Ce qui permet de gérer les projets depuis l’idée jusqu’à la production, d’avoir un suivi de reporting permettant de simplifier les bilans VIR/CII , de gérer les bugs et enfin de gérer les dépenses associer à chaque projet.

Depuis 3 ans je gère les dossiers CIR afin de pouvoir bénéficier des crédits d'impôts sans risque pour la société. Je connais aussi l’OSEO et les possibilités offertes pour financer les projets de recherches en France.

Sur un point technique mon expertise est reconnue aujourd'hui au niveau des microprocesseurs et des logiciels embarqués. Au niveau processeur je tire parti de la structure interne du processeur au niveau des bus, des périphériques et des différents modes de fonctionnement pour optimiser les MIPS, la consommation, la répétabilité ou déterminisme du code. Ce qui permet le développement de logiciel structuré et efficace, documenté et testable.

J’ai travaillé avec des usines de productions en Chine pour introduire des nouveaux produits. Un produit doit être étudié très tôt en tenant compte des problématiques de production.

Au niveau management j'implique l'équipe le plus tôt possible afin d'obtenir un consensus, des responsabilités claires et une bonne ambiance de travail.

J’apprécie aussi de travailler avec les ressources humaines afin que chaque membre de l’équipe puisse évoluer et être évalué le plus justement possible.



Mes passions tour à bois, Qi Gong et roller m'aident dans mon day to day work. Elles m'apportent precision patience et detente qui me permettent de travailler dans d'excellentes conditions et d'aborder tous les problemes de façon constructive et sereine.



Cordialement



Franck Benhamouda



Mes compétences :

Microprocesseur

Systèmes embarqués

Management

Electronique

Architecture logicielle

Process Engineering

Suivi / dossier justificatif CIR

Methode d analyse

pSos

UNIX

Project Management

Integrated Circuit

IDEE Financial Software

English training

Control Circuits

ASIC