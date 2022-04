Franck BENIERE

1995-1999 : Département IT

Rationalisation du processus de gestion des stocks de produits finis, mise en place process EDI pour la GPA (carrefour, Auchan, System U, Casino)& commandes clients



1999 - 2001 : Département R&D et AQ

.Création d'un worklow de collecte d'information et d'autorisation pour le développement de nouveaux produits (Lotus Notes): Résultat : Diminution de 80 % du temps prise de décision

.Développement d'une base de données pour la gestion des réclamations consommateurs (prix de l'innovation 2000 Bestfoods) et .Mise en place de tableaux de bord relatifs à la gestion des réclamations



2001 - 2004 : Responsable outil & méthode (équipe de 3 personnes)

.Remplacement de l'outil informatique et du parc informatique de la force de vente de foodsolutions 80 vendeurs. Nouvel outil Siebel (projet européen).

.Prise en charge du process Tarif (de la collecte d'informations à l'impression des documents respect des timing)



2004-2005 : Département Finance

.Assistant du directeur de projet pour la fusion de toutes les entités d'Unilever en une entité (Projet One Unilever) :



2005-2012 : Département Finance :

.Assistant directeur de projet aménagement du siège social (coordinations de actions internes et avec celles des prestataires)

.Chef de projet pour le remplacement de l'ensemble du parc informatique du sièges 1044 PC Projet européen

.Mise en place d'un outils intranet de diffusion des tableaux de bord de l'ensemble des département d'Unilever projet européen.

.Mise en place au sein de la comptabilité client d'un process de réduction du nombre de litiges sur factures.

. Mise en place d'une Newsletter finance



Mes compétences :

As400

Basic

Lotus

Lotus Notes

Macro

Macro excel

Microsoft Visual Basic

Workflow