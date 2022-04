Franck BERNARDY

Un parcours riche d'une double compétence commerciale et marketing: France - Export.

Gestion et développement grands comptes notamment avec les principales enseignes de bricolage dont Adeo et Kingfisher

Négociation des accords nationaux et internationaux

Développement produits (gestion de projets transversaux) et innovation

Interface Supply

Management direct et indirect d'une équipe commerciale

Mise en place de process.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Négociation contrats

Négociation internationale

Business development

Développement produit

Gestion de projet

Management