Franck BERTHUIT

La statistique décisionnelle pour la réflexion marketing et l’action commerciale

* L’expertise de l’analyse de données, du datamining, des tableaux de bord

* L’expérience du management d’équipes, de la gestion de projets

* La maîtrise de la vente à distance, du e-commerce, de l'assurance



Expériences professionnelles



Sept. 2009 à ce jour - MAIF – Assurance - Niort

Responsable de projets - Diagnostic et optimisation du plan d'actions commerciales, analyses statistiques et économiques



Mars à sept. 2009 - DOMEO – Courtier en assurances - Lyon

Responsable Etudes et Fichier (4 personnes) - Gestion de campagnes marketing, reporting, études statistiques, location de fichiers



Janv. 2002 à janv. 2009 - CAMIF - Vente à Distance, E-commerce - Niort - Responsable Etudes Fichier (Janv. 2002 à sept. 2005) puis Responsable Fichier & Pilotage Commercial Multicanal (Oct. 2005 à janv. 2009) : Management d’un service de 7 personnes dédié au CRM analytique (référentiel clients, études statistiques, datamining, géomarketing, Web analytics, prévisions des ventes, tableaux de bord, responsabilité fonctionnelle du système d’information pour le marketing, List-broking – 500 K€/an)



Sept. 1999 à janv. 2002 - NOOS - Télévision et Internet par câble - Paris - Responsable Etudes clientèle



Fév. 1992 à août 1999 - CREDOC - Etudes des conditions de vie - Paris - Chargé d’études - Réalisation d’enquêtes marketing (usages & attitudes, intérêts & opinions, satisfaction), analyses sociologiques sur les motivations et les valeurs



Sept. 1991 à janv. 1992 - FIGESMA - Etudes et conseil marketing - Paris - Consultant



Avril 1990 à juil. 1991 - BBA - Etudes et conseil marketing - Paris - Chargé d'études



Nov. 1985 à mars 1990 - ADIL - Conseil en création d'entreprise - Paris - Consultant - Conseil, formation et suivi des créateurs d’entreprise (PME)



Formation

1990 DESS "Finance" (hors mémoire) - IAE - Paris

1985 Maîtrise ès sciences économiques - ULP - Strasbourg

1981 Baccalauréat C - Lycée Albert Schweitzer - Mulhouse



Compétences

Anglais courant

Logiciels utilisés : SAS, R, BO, Bureautique (MS Office, OpenOffice)

Langages informatiques : VBA, SQL

Enseignant vacataire en Licence Statistique Commerciale à l’IUT de Niort (statistiques appliquées) : 2007-2009

Site Web : https://sites.google.com/site/stataraxia/



Mots clés

Analyse de données, Statistiques, Décisionnel, Data Mining, Data Scientist, CRM Analytique



Mes compétences :

Data mining