Franck BEUNÈCHE

Actuellement expert comptable chez SR Conseil, je supervise une équipe de collaborateurs et je gère un portefeuille de PME avec une activité hétéroclite.



Je suis impliqué dans la vie du cabinet à travers les différents projets qu'ils envisagent mais aussi dans les différents travaux qui permettent de garantir le maintien de la qualité de nos services et le respect de notre déontologie.



Ainsi, j'assure une consultation gratuite mensuelle auprès des porteurs de projets qui souhaitent créer leur entreprise, je participe au groupe qualité au sein de notre cabinet, au groupe Startup qui axe une offre dédiée du cabinet vers les entreprises innovantes.



Enfin je souhaite aider le groupe SR Conseil, à travers mon expérience qui a été le sujet de mon mémoire d'expertise comptable, à continuer de se développer et rayonner sur le marché de la profession



Mes compétences :

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Organisation du travail

Respect des engagements

Persévérance

Gestion de la relation client