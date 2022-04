Après 8 années formatrices dans des marques automobiles généralistes, je m’oriente aujourd'hui vers le haut de gamme et service Premium.

Conseiller Commercial Sociétés & Entreprises de la marque suédoise VOLVO.

Mon métier est de vous accompagner dans la gestion de votre parc automobiles, et la mise en place d'une Car Policy cohérente pour l'animation de vos collaborateurs

Je me ferai un plaisir de vous conseiller en terme de véhicules, financement, et fiscalité



Mes coordonnées sont les suivantes : 06.98.31.18.09 et franck.beze@abvv-automobiles.com





Mes compétences :

