Franck BIGOT

Le Médiateur d'Entreprise du village des jeunes de Mettray s'assure de la prospection de lieux de stages, de la mise en œuvre par la présentation des stagiaires, le suivi et l'évaluation des stages.



Ces stages concernent des stagiaires mineurs et jeunes majeurs, inscrits dans un processus d'apprentissage , d'insertion sociale et professionnelle.



Secteurs visés: Entreprises, entreprises adaptées, ESAT, collectivités et associations.



Stages de découverte, de confirmation vers un secteur professionnel et stages en alternance avec les apprentissages scolaires.



Accompagnement à l'accession aux contrats d'apprentissages et contrats professionnels.