Franck BILLOTTET

Ma carrière s’est focalisée jusqu’à présent sur la gestion technique et le support aux clients. Pour la partie technique, mon expertise se situe dans l’instrumentation radiologique et nucléaire, et les équipements de haute technologie. Une deuxième composante de mon parcours professionnel est le relationnel dans un environnement international. J’ai travaillé dans des sociétés fonctionnant en mode projet. Grâce à la fonction transverse de chef de projet, j’ai interagi avec les services de management technique, commercial, et de la qualité. La troisième composante est la gestion quotidienne d’un projet que ce soit en planification, communication, coût, délai, qualité ou gestion documentaire.

Je me suis spécialisé en gestion de projet en effectuant il y a trois ans un Mastère spécialisé « Management par le Projet » à l’école d’ingénieur du CESI. Le stage professionnel qui l’accompagnait m’a permis d’être force de proposition pour la création de processus interne et externes concernant 400 personnes dans le département support client de General Electric Healthcare.

Mon emploi de chef de projet consistait en la gestion technique, sur territoire français, de l’activité d’une multinationale. L’animation des phases du projet englobe l’initiation avec le commercial, la conception avec bureau de projet US et UK, jusqu’à la réalisation avec le pilotage des équipes d’installeurs du client puis mise en route et recette technique sur le terrain. Les phases des projets sont la planification des différentes étapes, l’identification des ressources, ainsi que la production du tableau de bord et le suivi de configuration des sites clients.



Mes compétences :

Chef de projet

Maintenance

Support technique

Imagerie

Radiologie

Imagerie médicale

Microélectronique

cartographie des processus

GMAO

amélioration continue

Management de Projet