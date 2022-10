Franck BINDZEME (FRANCK BINDZEME)

Madame, Monsieur, bonjour.



Actuellement à la recherche dune nouvelle opportunité demploi, je vous propose ma collaboration au poste de Responsable-RH & Paie.



En effet, pareilles opportunités m'ont déjà été offertes doccuper des postes similaires dans différentes structures de renoms. Présentement, je suis disponible pour un nouveau défi.



Diplomate, autonome et doté dun bon relationnel et dune capacité à travailler en équipe, je pourrai rapidement m'adapter à nimporte quel secteur.



Mes connaissances juridiques, informatiques, y compris les logiciels de traitement de la paie ainsi que mon bilinguisme, sont des atouts supplémentaires.



J'espère avoir très bientôt l'occasion de vous détailler mon parcours et de vous faire la preuve de mes compétences au cours d'un entretien.