Franck BINEAU

Organisé et rigoureux, je reste à l'écoute et veille à tenir mes engagements et mes objectifs.



Toujours dans un esprit d'équipe et parfaitement autonome, j'assume les responsabilités des dossiers particuliers qui me sont confiés, je m'organise avec la plus grande rigueur possible dans mon travail et ce dans le respect des règles en vigueur.



Mes compétences :

Rigueur

Organisation

Serieux

Autonomie

Respect des engagements