Franck BINOCHE

Convaincu qu'il est possible de changer les modèles économiques pour faire que chaque entreprise reste viable tout en étant respectueuse de l'environnement et des hommes.



Je m'engage donc sur des critères de bénéfices :

- écologiques, pour toutes leurs activités les entreprises s'engagent vers une minimisation de leurs impacts environnementaux. C'est le refus du sacrifice de notre environnement pour réaliser de meilleurs bénéfices à court terme.

- humains, c'est la création d'un modèle de management permettant le plein épanouissement des salariés.

- sociaux, c'est l'intérêt particulier porté aux personnes faisant partie de notre environnement et qui en sont également exclues.

- éthiques, c'est la mise en place d'une offre de produits et de services éthiques : c'est une offre qualitative au juste prix, respectueuse des hommes et de l'environnement.



Je suis le fondateur de la société TRIETHIC (Entreprise d'Insertion) qui a été lauréate de l'Economie Sociale et Solidaire en 2011. La société TRIETHIC collecte et recycle les déchets tertiaires (papiers, stylos, lampes, DEEE, cartouches, gobelets) et compte aujourd'hui plus de 300 clients en Ile de France.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de centre de profits

Conduite du changement

Développement durable

Recyclage

Ecologie

Economie