Franck BIZEUL

Responsable Supply Chain & Achats BtoB - Stratégie / Développement / Management Opérationnel & Fonctionnel / Expert ERP métiers



« Passer de la Réactivité à la Proactivité » pour accéder aux produits : au bon moment, au bon endroit, au meilleur prix.



Supply Chain Manager, après une formation en Organisation et Gestion de Production, complétée par une spécialisation en Logistique Industrielle au sein de l’ISLI, mon parcours professionnel en logistique intègre une expérience de management en tant que Supply Chain Manager & Achats ce qui me donne une vision globale sur la chaine de valeur.



Manageur investi et orienté satisfaction clients, j’aime fédérer et partager avec mes équipes. J’ai eu l’opportunité de manager des équipes de 6 à 15 personnes.



Je travaille avec passion depuis 20 ans en B2B au sein de PME internationales pour couvrir les métiers : Achats, Approvisionnements, Stocks, Gestion de Projet / Déploiement, Distribution / Transport.



Mes spécialités : Stratégie, développement, management opérationnel et fonctionnel, de solides compétences en ERP & analyse de données sur l'ensemble de la Chaine Logistique me permettent de piloter, coordonner, synchroniser et dynamiser flux physiques et d’informations.



Mes compétences :

Logistique industrielle

Logistique

Gestion industrielle

Gestion de Production et Supply Chain

ERP

ERP SAGE X3

ERP SAP

SUPPLY CHAIN

Management d’équipe

INTERNATIONAL

Coordination

Gestion