Franck BLANCHARD

Plus de 15 ans d’expérience en conduite de projets, assistance à Maîtrise d'ouvrage et conduite du changement au sein de l'industrie pharmaceutique sur des projets outil, processus et métier.

D'un naturel dynamique, organisé et curieux, je suis un passionné pour qui les valeurs humaines ont une très grande importance. Je porte donc un soin particulier dans ma vie personnelle et professionnelle à faire de ces valeurs une priorité.

Je pratique régulièrement le sport (course à pied et sports collectifs) et la méditation.



Mes compétences :

MOA

Veeva

Formation

CRM

Industrie Pharmaceutique

Conduite du changement

Anglais

Customer Relationship Management

CRM : Salesforce, VEEVA, Siebel, Teams, Mobile Int

Chef de projet