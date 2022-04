Je m'appelle Franck Blas, j'ai 47 ans, je suis marié et j'ai un enfant.

Le métier d'agent administratif m'attire particulièrement car c'est un poste que l'on redécouvre toujours, soit en fonction des diverses administrations (CPAM, Tribunal de Grande Instance, Assedic...) ou des taches que l'on nous confies (gestion administrative, accueil téléphonique, hote d'accueil...). Polyvalence et adaptabilité qui me plaisent et dans lesquelles je m'épanouie.

Consciencieux, volontaire et motivé sont les qualités qui me caractérisent.