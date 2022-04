Franck BLIN

Www.very-good-factory.com



Après 12 ans d'expérience chez l'annonceur en tant Responsable Marketing et Développement des Ventes, je décide de créer en 2006, une agence spécialisée dans le domaine de la prime et des dotations en s'apuyant sur un team de compétence.



Notre savoir faire et compétences :

. Le Connaissance de l'univers de Promotion et de la communication

. Une Expertise technique produit en tant que fabricant made in France(Faconnage, encres spéciales...)

. Un département achat à Paris et la création d'un bureau sourcing à Hongkong (fin 2007)

. Une créativité et une reflexion qui sort des cadres conventionels.





La dimension conseil en prime qu'est ce que cela signifie ?

En amont de nos propositions, nous menons une reflexion globale prennant en compte

Les attentes de Marque

. Son image et positionment ?

. Ses cibles finales et centre d'intéret ?

. Ses objectifs principaux et enjeux sur l'opération ?

Le dispositif et la thématique de l'opération

Les contraintes techniques et budgétaires









Quelques Références Marques et Opérations - PACK SPORTAINMENT



Opérations événementielles



Cérémonie d’ouverture de la coupe du Monde de Rugby 2007 - Opération la Ola du Cœur Société Générale

produit développé - La Cape de Supporter



Opération Animation Stade de France Janvier 2007 – Stade Français

produit développé - Carte Maquillage



Danone Cup 2007/2008 – Opération Carte Maquillage et Tatouage





Opération Trade Marketing et Promotion



Prime Direct On Pack- Coupe du Monde de Rugby 2007 – Bell/Madrange



Animation Réseau CHR – Coupe du Monde de Rugby 2007- Heineken



Opération Mailing- Coupe du monde de rugby 2007- Kiabi



Opération GMS Skip- Coupe du monde de Rugby 2007- Skip (pour Havas Sport)



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Sourcing

Merchandising

Textile

Promotion

Trade marketing

Sport