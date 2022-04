Franck BLONDEAU

Bonjour,



L'HABILITATION ÉLECTRIQUE EST UNE OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR LA OU LE RISQUE ÉLECTRIQUE EST PRÉSENT. PENSEZ Y ET NE PRENEZ PAS LE RISQUE DE L'IGNORER.



Je suis en mesure de dispenser des Formations d'habilitations électriques Basse et Haute Tension selon la nouvelle norme NFC-18510 au sein même de votre entreprise.



Formé à l’habilitation pour véhicule électrique selon UTE 18 550



Je travaille souvent sous couvert d'organismes de formation tel que Greta de Caen, AFPA, AFTRAL, INHNI A3 Formation, Attitude Formation, GRETA du Maine, GAJE, Socotec, NéoPrev et bien d'autres. Mais je peux aussi animer sans intermédiaire.

J'interviens régulièrement pour des sociétés comme Yves ROCHER à la Gacilly, GRUAU (pour les habilitation Véhicule électrique), Les Mousquetaires (SDA), la SAUR, FLEURETTE, DMS Ouistréham et Bacouel, La CISE, DEUTSCH Guinchainville, BARRY CALLEBAULT Louvier, TEAM RESEAU Evreux, ALSTOM Valencienne, GUY DAUPHIN, GLOBAL PLASTIC, UNIBETON Dury, FAURECIA, GKN Driveline Le Mans, (Gacilly) GRETA Du Mans, GRETA de Caen et de Laval et tant d'autres entreprises soucieuses de répondre aux exigences qu'impose la législation du travail, ainsi qu'à la demande des salariés désirant acquérir des compétences professionnelles complémentaires.





Formateur de profession libérale (en EI) dans le domaine de l'électricité et en habilitation électrique, je suis diplômé du titre FPA (Formateur Pour Adulte). Riche de mes précédentes expériences professionnelles , je suis en mesure de dispenser des animations de qualité dans le domaine de l'électricité.



Autonome, indépendant je maitrise la Norme C-18510. Je possède mon propre équipement et me déplace avec pour mes animations habilitation Basse tension. Pour les formations Habilitation Haute tension, je propose d'utiliser les cellules des clients ou celles des centres de formation.



J'anime des formations initiation à l'électricité de niveau 1 et niveau 2, notamment pour les personnes du CNFPT du Calvados et de la Manche pour le compte des Greta et de l'AFPA avec un fort taux de satisfaction.



J'étudie toutes propositions et je propose des devis adaptés. Je suis mobile, je me déplace dans toutes la France. Mon matériel se compose d'un vidéo projecteur, un écran, un ordinateur et un support pédagogique, une armoire basse tension et outillage.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Franck



Mes compétences :

Habilitation electrique

Électrotechnique

Formation professionnelle continue

Pédagogue

Auto didacte