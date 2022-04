Franck BOCQUIER

Formé au métier à l’Institut de Formation à la Sophrologie de Paris I.F.S (Catherine ALIOTTA).



Formation spécifique à la sophrologie en entreprise (IFS).

Formation spécifique à la sophrologie en cancérologie (IFS).





Sophrologue certifié RNCP, je travaille sur l'amélioration du quotidien, pour les particuliers afin d'apprendre à gérer le stress ou l'anxiété passagère (troubles du sommeil, gestion des émotions, coming out, changement professionnel, difficultés d'apprentissage, changement personnel, manque de créativité...).



Mon expérience de management dans le secteur privé du luxe me permet aussi de travailler sur le développement personnel en entreprise . Cet accompagnement se fait individuellement ou en groupe, sous forme de séances ouvertes ou fermées, avec un objectif défini en amont (gestion du stress, bien-être au travail...)

Certaines interventions en entreprise, se font aussi sous forme d'ateliers, de conférences dans le cadre d'un séminaire par exemple.

La préparation mentale est aussi très importante, dans le cadre d'un événement précis à venir, comme la prise de parole en publique, un entretien professionnel, une compétition sportive, un examen médical, le permis de conduire, un examen scolaire, une représentation scénique...)

​

Je suis l'accompagnement thérapeutique :

de personnes suivies médicalement (cancer, dépression, fibromyalgie, acouphènes, maladies neurodégénératives.. .) afin de gérer le stress,les angoisses et les douleurs liées à une pathologie ou un traitement.

de personnes souffrant de troubles du comportement ( pathologies) comme l'agoraphobie, les addictions, les troubles alimentaire, la phobie des transports...) afin de retrouver un comportement adapté.

Attention, toutes ces demandes, concernant un accompagnement thérapeutique, nécessitent une prise en charge médicale au préalable.​

​​

Je suis membre de la chambre syndicale de Sophrologie et m'engage à respecter son code de déontologie, qui est le socle commun des sophrologues.