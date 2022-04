Franck BOHIN

Après sept années de finance de marché, j'ai décidé de créer mes entreprises afin que 100% de mes efforts soient au service d'un projet dont je suis l'origine. Passionné de services à l'anglo-saxonne, de satisfaction clients et à une période où les lois sur les services à la personne n'existaient pas encore, j'ai imaginé les services dans les copropriétés.



Après six années d'exploitation, j'ai cédé à la tentation et vendu mes entreprises de propreté et services complémentaires à un groupe d'investisseurs. L'entreprise vendue, c'était 58 collaborateurs en CDI à temps partiel, 250k€ de marge d'exploitation et des clients gestionnaires de copropriétés de tout premier plan.



Recruté en 2012 pour gérer le tournant technologique et commercial de la Société TAAG, je suis à la recherche de talents pour participer au développement de l'entreprise. Appuyé par la Société mère (Research Solutions - un leader US du TAP), nous mettons en oeuvre la nouvelle politique d'investissement, de communication pour devenir une véritable solution marketing dans le domaine de l'impression



