Aprés un BTS professions immobilières, fort d'une expérience commerciale terrain de plus de quinze ans en tant que négociateur, responsable d'agence et gérant, mes compétences s'articulent autour de la négociation,la vente,l'animation de reseau, le management et la gestion de centres de profits. Sens relationnel, esprit d'équipe et dynamisme sont des atouts que j'ai dévellopés tout au long de mon parcours. Aujourd'hui, entrepreneur, je me tiens à votre disposition pour échanger davantage.

Cordialement

Franck Bon Saint Come