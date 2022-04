Bonjour à toutes et à tous,



Je suis actuellement auto-entrepreneur en eléctricité bâtiment pour les particuliers.



Je recherche un poste de reponsable maintenance TCE bâtiment. J'ai été responsable Maintenance au sein d'une grande enseigne de distribution. J'ai une experience dans le management d'équipe technique de 13 personnes dont 2 informaticiens réseaux entreprise.

Experiences confirmées, également, en sécurité incendie (ERP 1ere catégorie), climatisation (CTA et PAC), Eléctricité norme NFC 15-100, aménagement de surface commerciale, suivi de chantier en présence de public.



A bientôt et au plaisir de vous lire.



M. Franck Bonneau



Mes compétences :

Bâtiment

Maintenance

Technique