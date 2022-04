Sorti d'une formation axée sur le développement de jeux-vidéo, j'ai décidé d'en faire une passion à titre personnelle. Je développe ainsi lors de mon temps libre des jeux iOS pour le plaisir.



Mon DUT Informatique m'a alors permis d'exercé à plusieurs reprise le métier de développeur web, une profession qui me plaît.



Aujourd'hui je travaille au SICTIAM, je développe et maintiens les sites et applications web des collectivités adhérentes.