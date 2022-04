Franck BOUCHET

> Solide approche terrain avec près de 18 ans d’expérience en qualité dans le milieu industriel dans les phases de développement et de production concernant des pièces technique et d’aspect.



> Maitrise des outils qualité et statistique (MSP, 8D, AMDEC, audit, indicateurs, …)



> Animateur AMDEC, auditeur qualité, mise en place de moyens de contrôle, management du système qualité, suivi des fournisseurs, conduite de projets, management d’équipe, …



> Travail rigoureux, grande autonomie de travail sur des sujets complexes, travail méthodique avec une forte orientation clients et doté d’un fort esprit d’équipe.



> Quelques réalisations



• Mise en place et obtention de la certification ISO 9001

• Mise en place d’un service qualité projet

• Co-développement de process spécifique

• Développement de la satisfaction clients



Mes compétences :

Dynamique

rigoureux

Méthodique