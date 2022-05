Franck CASAS

Mes DIX commandements:



I-Admettre que lon est virtuellement menacé et potentiellement vulnérable [].

II. Identifier les informations qui doivent être protégées [].

III. Évaluer les risques afin détablir un juste équilibre entre contraintes financières, organisationnelles, juridiques, etc. et protection [].

IV. Opter pour une démarche globale et cohérente [].

V. Accepter que certains risques se réalisent [].

VI. Avoir un plan de sauvegarde et un plan de continuité [].

VII. Ne pas se limiter à protéger les informations dans lentreprise [].

VIII. Être attentif et réactif [].

IX. Créer du consensus au sein du personnel, des partenaires [].

X. Ne pas se contenter dune posture défensive [] »

Et vous ?