Franck CHAUTARD

Doté de plus de 30 années d'expériences dans les métiers du Service Informatique, après avoir transformé et piloté la société BBS à Nouméa pendant près de 10 ans, ESN spécialisé en intégration de systèmes, infogérance et services Cloud, j'ai rejoint en février 2021 Jaguar Network pour lancer et développer la Région Nouvelle Aquitaine.



Filiale BtoB du Groupe ILIAD (14000 collaborateurs et 5,3 milliards deuros de CA en 2019, une croissance de 9% et 75% du groupe détenu par ses fondateurs), Jaguar Network est votre fournisseur de services expert Cloud, Réseau, VoIP, IoT/Big Data et Services Managés.



Nous disposons de nos propres Datacenters implantés dans toutes les régions françaises, intégrant les plus hauts standards du marché.

Ainsi, depuis multiples points daccès en région complétés par nos sites de Marseille, Lyon, Paris, Nantes et désormais Bordeaux, Jaguar Network dispose dun maillage régional étendu et dinfrastructures de qualité qui permettent de travailler en proximité avec nos clients.



La protection des données et notamment des données sensibles est un enjeu majeur de la souveraineté. Dans ce contexte, Jaguar Network investit et recrute des ressources importantes pour maîtriser de bout en bout la sécurité des données de ses clients. Cela sest traduit par exemple par le passage de certifications comme ISO 27001, hébergeur de données de santé (HDS) mais aussi PCI-DSS pour le marché financier. Enfin, Jaguar Network est un membre actif dHexatrust, un groupement dentreprises françaises qui proposent des solutions certifiées et qualifiées sinscrivant parfaitement dans la dynamique de souveraineté.



Enfin, fort dun réseau de plus de 170000 km de fibre optique déployé sur tout le territoire, Jaguar Network peut sappuyer sur ses propres « routes numériques » qui lui permettent de relier ses Datacenters aux sites de ses clients et aux autres clouds souverains du marché.