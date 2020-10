Franck CHEHOUENOU

Résolument adepte des plus-values de la gestion de linformation stratégique, je consacre ma carrière professionnelle à parfaire mon profil d'Expert en Intelligence Économique. Je suis spécialiste du renseignement d'affaires, du management stratégique, de la protection informationnelle, de la sécurité économique et des pratiques d'influence. Au cours de mes précédentes expériences, j'ai nourri la réflexion stratégique pour surveiller lévolution des marchés et de la technologie, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, avec une vision permanente dinnovation. Mon souci est de vous éclairer efficacement pour la prise de décision dans un environnement complexe. C'est avec enthousiasme que je mettrai mes compétences au service de mon réseau.