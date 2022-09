Franck DEVIC

Avec plus de 20 ans dans ce domaine, je suis expert dans la gestion de projets CRM et back-office. Cette expertise me permet davoir une parfaite connaissance dans tous les aspects des opérations orientées clients. Parfaitement adaptable au changement, je suis toujours enthousiaste pour relever de nouveaux défis.



Je suis français mais totalement bilingue anglais dans mon environnement professionnel.



COMPETENCES TECHNIQUES

MS Suite Office / MS Project

CRM (Saleforce.com/SFDC)

Data Warehouse (DWH)

Data Base (DB)

Business Intelligence



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Leadership / gestion déquipe

Gestion / Direction de projet

Rémunération variable (incentive)

Méthodologie (Prince2 Foundation)

Professional Scrum Master (PSM) 1

Aide au changement