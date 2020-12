Franck DOENS (FRANCK DOENS)

*Technicien polyvalent du bâtiment

*Diplômé dans le secteur du génie climatique et spécialiste logistique de la solidarité internationale .

* créateur et gestionnaire d'association œuvrant sur la solidarité et l'écologie .



Je suis flexible ,résistant à la fatigue et bénéficie d'une grande capacité d'adaptation à toutes sorte de postes

+ de 20 ans d'expérience professionnelle dans de nombreux domaines d'activités, je suis maintenant en recherche d'un CDI .