Franck DUTHIL

A 40 ans de formation économique et financière, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie. En 1999, j'ai créé la société B-Process, aujourd'hui leader en Europe dans le domaine de la dématérialisation de facture.



En 2006, souhaitant m'orienter vers l'économie sociale et solidaire, je lance la société JobinLive, spécialisée dans le développement de solutions innovantes dans le domaine du recrutement et de l'insertion professionnelle.

Nous intervenons en particulier sur le segment du Handicap et de la Diversité. Nous avons développé la première régie de site internet de recrutement dédié à cette thématique :



En 2009, avec quelques amis, nous créons la société Wattnext, incubateur/fond d'investissement dans le cleantech et les energies renouvelables. Wattnext détient notamment des participations dans des sociétés développant des produits ou services d'éco-mobilité : Wattmobile, Kios.



J'interviens également dans la réalisation de due diligences stratégiques pour des fonds d'investissement.



Mes compétences :

Levée de Fonds

Ressources Humaines