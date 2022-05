Franck ECHASSOUX

Secteur : Distribution - Négoce - Commerce gros industriel



Société commerciale d'un groupe Allemand: marques de fabrication: Rosenberg - ECOFIT (France) - ETRI (France).



En lien direct avec les différentes strates de notre marché: Intégrateurs & Industriels, les distributeurs nationaux et régionaux, les services de réparations, de maintenances et travaux neuf et enfin les utilisateurs finaux.



Produits et services de qualité pour des industriels à la recherche de performances, d'aide au développement et de proximité.



Ventilateurs et Moteurs à rotor-exterieur.



Larges gammes de Ventilateurs s'adressant aux différentes industries: Agro-Alimentaire, Ferroviaire, Militaire, Pharmaceutique, Electronique, génie climatique...



Rosenberg france est en charge de la représentation des marques du groupe sur le territoire français:

Représentation: Commerciale, logistique, administrative, et financière



https://www.rosenberg-france.fr/



Mes compétences :



Grandir et faire grandir

Construire, Développer, Conseiller, Écouter, Anticiper, Rassembler, Situer, Transformer, Créer, Innover, Réinventer, Oser, partager, gérer les crises...



Dirigeant (prise de recul, posture, excellence opérationnelle, performance organisationnelle)



Consultant (diagnostic, audit 360, analyse stratégique, définition stratégique, préconisations)



Coach professionnel pour les organisations (vision et transformation)



Mes valeurs: intègre, humilité, formation continue



Mes engagements: Famille, Environnement et Biodiversité, Bien Être