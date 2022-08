Bienvenue sur mon profil,



Je suis responsable de SAD'S FORMATION : organisme de formation spécialisé dans les domaines de la Santé, de la prévention & de la Sécurité au Travail.



Nous proposons des formation liées à la sécurité des salariés comme :



• CACES® 389 (catégories 1,3 et 5) - Chariots

• CACES® 372m (catégories 1,2,4 et 9) - Engins de chantier

• CACES® 386 (types 1B et 3B) - Nacelles

• Échafaudage (fixe et roulant)

• Elingage (pontier / chef manœuvre)

• Port du harnais + EPI (travaux en hauteur)

• Habilitation électrique (tous niveaux)

• Gestes et Postures (TMS)

• Manipulation des extincteurs

• Évacuation (guide file / serre file)

• SST initial (Sauveteur Secourisme de Travail) Formation Initiale

• SST Mac (Sauveteur Secourisme de Travail) Maintien et Actualisation des Compétences...



• Nouveauté : dans le cadre de l'accroissement de notre activité, nous commercialisons des Défibrillateurs Automatisés Externes.



Pour connaitre nos programmes de formations, nos dates de sessions, je vous invite à me contacter au 01-55-96-55-70 ou par mail, à l'adresse suivante :

franck.elabassi@sads-formation.eu.



Mes compétences :

Formation

Développement commercial

Santé au travail

Prévention

Sécurité au travail

OPCA

Conseiller formateur