Franck FRANCK BOULANGE (BOULANGE)

Je suis actuellement en préparation de mon DUT en Génie Mécanique et Productique. Je suis rigoureux et investi dans mon travail et j'arrive aisément à m’intégrer dans un groupe de travail. Ponctuelle, dynamique et à l'écoute pour mieux comprendre et faire le travail auquel je suis assigné.



Mes compétences :

SolidWorks

Microsoft Access

Microsoft Excel

Catia v5

Métrologie

Organisation pilotage industriels

FAO

CAO

Science des matériaux

Communication

Mécanique

Mathématiques

CATIA

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Ptc creo