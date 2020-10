Franck FRANCK GAGNERIE (GAGNERIE)

17 années d'expérience en direction de magasin :

.Directeur de magasin chez Weldom Carhaix, depuis octobre 2019 (1 an).

. Auparavant, directeur de magasin chez Mr Bricolage Carhaix, du 1er avril 2013 au 30 09 2019 (soit 6 ans et 6 mois).

. Avant, directeur de magasin chez Mr Bricolage Loudéac, du 1er décembre 2003 au 31 mars 2013 (soit 9 ans et 4 mois).



Missions principales :

. Développer les performances économiques ( élaborer et suivre les budgets, CA, marge, taux de marge, stocks, ratio de démarque, frais de personnel, de publicité...). Proposition et mise en place de plans d'action.

. Management d'équipes de 14 à 22 personnes (challenger et stimuler une équipe, accompagner le changement, remodeling de magasin, recruter et former le personnel, entretiens annuels, montée en compétence...)

. Coordination et animation commerciale (mise en place des opérations commerciales, plan TG et podiums saisonniers, publicité locale, accueil et satisfaction des clients...)

. Gestion et exploitation commerciale du magasin (législation commerciale, approvisionnement du magasin, inventaires, contrôles sécuritaires, concurrence...)