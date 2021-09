Franck GAMIYE

- Enseignant / Formteur bilingue : Audit, analyse financière, comptabilité, fiscalité, contrôle interne, gestion des projets, entrepreneuriat, management, communication, anglais, développement personnel.

- Mettre en place une stratégie financière et comptable de la société et les outils de contrôle qui assurent la fiabilité des données financières

- Mettre en place des outils de gestion visant à réduire les coûts de services généraux

- Elaborer un manuel des procédures financières comptables

- Définir le budget

- Gérer et optimiser la trésorerie

- Vérifier l'équilibre des budgets

- Tenue de la comptabilité

- Elaboration des différentes déclarations sociales, juridiques et fiscales

- Traitement des factures clients et fournisseurs

- Prospection des clients

- Représenter la société auprès de ses partenaires

- Faire des reportings mensuels

- Classement et archivage des pièces administratives financières et comptables

- Veiller au respect de la législation et assurer une veille juridique conventionnelle

- Informer la Direction Générale de la santé financière d'une société ; Prendre en charge la communication financière auprès des partenaires financiers

- Contrôler les engagements juridiques de la société (assurances, sous-traitances, fournisseurs...) en centralisant et validant l'ensemble des contrats établis

- Préparer les tableaux de bord et faire des projections prévisionnelles en vue d'améliorer le rendement

- Préparer les clôtures des comptes annuels

- Elaboration des DAS (I & II)

- Elaboration des états financiers annuels (document DSF)

- Participer aux décisions d'investissement d'une société.