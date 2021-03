Franck GIAMI

PROJET PROFESSIONNEL

Entrepreneur et développeur avant tout, expérience du management, de la négociation à haut niveau, de la vente, et de la gestion, au profit d’une organisation spécialisée dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance des services, de la pharmacie, de l'Industrie, de l'Agroalimentaire et de la sécurité informatique.



. Définir des orientations stratégiques et les moyens de leur mise en œuvre



. Concilier profitabilité et consensus social



. Animer, former et recruter des équipes performantes en leur faisant partager ma passion et mon engagement au travers des valeurs communes.



Mes compétences :

Manager

Conseil

Télécommunications

sécurité des systèmes d'information

ISO 27002

Développeur

analyse de risques

Sécurité informatique

Coaching d'équipe

Banque

Finance

Assurance

Services

Management